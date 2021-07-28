РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Косметический ремонт в школе искусств №1 подмосковных Люберец завершится до 1 сентября, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проверил, как проходит ремонт школы искусств.

«Мы находимся в детской школе искусств №1, она расположена в двух помещениях: на улице Кирова в домах №№43 и 49. В данном случае мы находимся в помещении 49-го дома. Мы выделили из бюджета 1 млн 137 тыс. рублей, здесь помещения небольшие - 120-130 м, здесь занимается не менее 100 человек», - сказал Ружицкий.

По его словам, в здании проводится косметический ремонт.

«Ребята после 1 сентября придут и будут удивлены, потому что помещение приобретет эстетический вид. Ремонт завершится до 1 сентября», - заключил глава округа.