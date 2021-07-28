РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. В Королеве на 4% снизилось количество преступлений в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полиции подвели итоги работы за 6 месяцев текущего года. В городе на 4% снизился общий массив зарегистрированных преступлений и составил 1025 преступлений. Стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, снизилось количество умышленных телесных повреждений и тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, хулиганств, краж автомобилей и угонов.

К тому же, в Королеве не зарегистрировано ни одного факта вымогательств, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В то же время большую долю преступлений составляют мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, за полгода совершено 130 таких преступлений.

Система «Безопасный регион» является дополнительной профилактической мерой против роста преступности. В настоящий момент на территории Королева установлено 1847 камер видеонаблюдения с выводом в дежурную часть УМВД. Камеры расположены в местах массового пребывания граждан, в торговых, офисных, развлекательных центрах, на автомобильных дорогах, в школах и на ж/д вокзалах.