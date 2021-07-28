РИАМО - 28 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с активом Волоколамского городского округа и соседних муниципалитетов. На встрече рассматривался ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием региона и решением проблем, на которые чаще всего обращают внимание жители. В обсуждении приняли участие руководители органов местного самоуправления, общественные деятели, гражданские активисты.

В диалоге с жителями

«Здесь присутствуют люди, вовлеченные в жизнь Подмосковья. Каждый муниципалитет имеет свою специфику. Президент и наши жители доверили нам управлять легендарной территорией. Каждый на своем месте должен это делать очень результативно. Я благодарен главам, директорам предприятий, которые вовлечены в разные процессы, которым не все равно, что происходит вокруг. Чтобы понимать друг друга, нужно разговаривать, и я очень надеюсь, что в ходе нашей встречи будут даны ответы на разные вопросы», – сказал Воробьев.

Председатель совета директоров группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов активно занимается решением вопросов, связанных с созданием рабочих мест в муниципалитетах.

«Почти на всех предприятиях Подмосковья, на которых я бываю, постоянно слышу о проблеме нехватки рабочих кадров. Это боль многих производств и всех строителей. Среди прочих мер, на мой взгляд, необходимо усилить популяризацию рабочих профессий. Одно из важных направлений в достижении этой цели – возрождение уроков труда в школе. В том виде, в каком они были в наше время», – сказал Колунов.

Обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, Воробьев подчеркнул важность постоянного диалога с жителями, необходимость учитывать в своей работе их запросы и предложения.

«Власть нужна для того, чтобы решать проблемы. Мы собираем наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь. Я хочу, чтобы наша команда дальше эволюционировала, росло качество нашей коммуникации. Важен диалог с жителями, при этом необходимо предлагать конструктивные решения локальных проблем. Каждый человек хочет понимать логику действий власти, и мы должны давать ответы. Когда наша команда работает в таком стиле, мы можем рассчитывать на результат – перемены и доверие людей», – сказал Воробьев.

Актуальные вопросы

В ходе встречи были затронуты актуальные для ряда муниципалитетов проблемы. В частности, жители обратили внимание на вопросы, связанные со строительством Истринской больницы, очистных сооружений и школы в Солнечногорске, реализацией проекта по обустройству дорожной инфраструктуры в ЖК «Митино О2» Красногорска, капитальным ремонтом Шаховской гимназии, обустройством пешеходного перехода через железнодорожные пути в Дедовске, достройкой Центральной районной больницы и закупкой аппарата МРТ для Волоколамского городского округа.

«МРТ будет у вас до июля 2022 года. Справедливое требование. Постараемся максимально быстро МРТ вам доставить», – сказал жителям Воробьев.

Также поднимался вопрос о реконструкции спортивной школы олимпийского резерва в Клину.

«В нашем городе есть замечательная школа олимпийского резерва. Здесь воспитываются юные спортсмены, которые завоевывают медали и прославляют Московскую область по всей России. К сожалению, здание пришло в ветхое состояние. Я обратилась с просьбой включить его в следующий план ремонта, но хотелось бы это сделать быстрее, чтобы наши дети были в безопасности. Спасибо Андрею Юрьевичу, он нас услышал и поддержал», – сказала жительница Клина Марина Иванова.

Особое беспокойство жителей Волоколамска вызывает работа битумного хранилища, которое организовано на территории бывшей нефтебазы и может оказывать негативное влияние на окружающую среду. Сейчас предприятие ведет модернизацию и устанавливает оборудование, обеспечивающее непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха. Воробьев поручил главе городского округа Михаилу Сылке взять ситуацию на контроль.

«Нужно включаться. Нам не нужен битум, если людей это нервирует, нет смысла никакого. Сейчас это не является секретом, с «Москоксом» такая же ситуация. Будущего у «Москокса» нет. На территории Подмосковья грязные предприятия исключены. Это всем очевидно, и мы обязаны за это бороться», – сказал губернатор.

Проблемы на контроле

Все поднятые в ходе встречи вопросы взяты на особый контроль. Со стороны правительства Московской области органам местного самоуправления будет оказана необходимая помощь в их решении.

«Сегодня на встрече с активными жителями Волоколамска губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подчеркнул, что для дальнейших позитивных перемен важна сплоченная команда единомышленников, готовая к любым вызовам и работе на результат. Мы видим, что сегодня в нашей большой команде разные люди: депутаты, волонтеры, врачи и учителя, руководители крупных предприятий и сотрудники», – отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, общая задача – не сбавлять темп, а дальше работать на развитие Подмосковья, обеспечивая перемены во всех сферах.

«Благодаря активной позиции президента и партии запущена беспрецедентная программа социальной газификации. Она коснется более 300 тыс. жителей Подмосковья. Строятся новые школы и детские сады, уменьшаются очереди в поликлиниках, городская среда становится комфортной и доступной. Сегодня по инициативе «Единой России» идет активное обсуждение программы развития нашего региона на ближайшие 5 лет. Подмосковье становится территорией перемен, которые должны почувствовать все жители региона», – заключил Брынцалов.