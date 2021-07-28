РИАМО - 28 июл. За минувшие сутки в столице выявили 2445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 495 775 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

В целом по России за минувшие сутки выявили 22 420 новых случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 798 летальных исходов, полностью выздоровели 20 579 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 6 195 232 случая заражения Covid-19. За весь период пандемии умерли 156 178 человек, выздоровели 5 547 529 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.