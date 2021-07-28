РИАМО - 28 июл. В большинстве районов Москвы, а также в некоторых городах Московской области начался дождь, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

На интерактивной карте отмечено, что дождь идет на юге, юго-востоке, юго-западе, западе, востоке, северо-востоке столицы.

Осадки выпали также в Химках, Одинцовском округе, Подольске, Власихе, Реутове, Люберцах.

Июль в Москве и Подмосковье отметился аномальной жарой с температурами выше 30 градусов и острым дефицитом осадков. К концу месяца погода в столице немного смягчилась, дав москвичам отдохнуть от знойной «макушки лета».

В среду в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

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