РИАМО - 28 июл. Более 100 исследований молока и молочной продукции на наличие в них растительных жиров провели сотрудники испытательной лаборатории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Московской области проблема фальсификации и контроля качества молочной продукции находится под пристальным вниманием.

«С начала года в регионе впервые начала работать испытательная лаборатория, где успешно внедряются методы по определению растительных жиров в молоке и молочной продукции. На данный момент проведено более 100 испытаний на выявление стеринов, самый распространенный из которых - холестерин», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Специалисты лаборатории отбирали и проверяли пробы молока, кисломолочной продукции, сметаны, творога и сыров, изготовленных крупными молокоперерабатывающими предприятиями и фермерскими хозяйствами области.

Все проведенные исследования подтвердили соответствие продукции региона требованиям Таможенного союза.

«Отмечу, что это показатель высокого качества производимой молочной продукции предприятиями Московской области», - подчеркнул Воскресенский.

Ранее он сообщил о том, что с начала года в Подмосковье провели более 4,7 тыс. исследований молока и молочной продукции. Специалисты проверяли качество и безопасность. Фальсифицированную и некачественную продукцию не допустили до рынка потребителей.