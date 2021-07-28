РИАМО - 28 июл. Работы по строительству 8-го участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги выполнены на 45%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В частности, на объекте завершены работы по переустройству линий электропередачи, в настоящее время проводится демонтаж отключенных опор ЛЭП и электропроводов высокого напряжения», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент на объекте идет строительство 4 путепроводов.

«Путепровод на подходе к тоннелю под путями Павелецкого направления готов на 75%. На другом путепроводе, расположенном вдоль Кавказского бульвара, завершено освобождение территории и переустройство инженерных сетей, начаты работы по устройству свайного основания опор путепровода», – отметил Бочкарев.

Главным подрядчиком и генпроектировщиком этого и ряда других участков ЮВХ является АО «Мосинжпроект». Генеральный директор холдинга Юрий Кравцов рассказал, что сейчас идут работы по устройству пролетных строений путепровода через Кантемировскую улицу. Между опорами 4 и 7 правое пролетное строение уже забетонировано, скоро приступят и к левому.

Завершается обустройство опор и подпорных стен на путепроводе через Котляковский ручей рядом с улицей Бехтерева. Там планируется приступить к монтажу балок пролетного строения. Также в районе улицы Бехтерева сделают 4 подземных пешеходных перехода.

«Отделка одного из них уже завершена, еще один находится в фазе активного строительства – забетонировано более 70% конструкции, на остальных двух проводится вынос инженерных коммуникаций», – уточнил Кравцов.

Проект 8-го участка ЮВХ предусматривает и создание 2 очистных сооружений. На этих объектах уже завершили создание ограждающих конструкций, рабочие приступили к вскрытию и раскреплению котлована.

Хордовая система скоростных магистралей стала важнейшим проектом развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды позволят связать периферийные районы Москвы и снизить нагрузку на дороги в центре города. Также запуск хорд разгрузит ТТК и МКАД.

С 2011 года в столице построили и реконструировали свыше 1050 км дорог, что составляет четверть от всей улично-дорожной сети мегаполиса. Кроме того, в столице возвели 308 искусственных сооружений и свыше 260 пешеходных переходов. В реализации ключевых проектов принимает участие холдинг «Мосинжпроект».