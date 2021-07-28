РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Депутаты совета депутатов Люберец Рубен Савялов и Юрий Байдуков приобрели для одинокого пенсионера, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, медикаменты и продукты, сообщает территориальное управление «Томилино-Октябрьский» администрации городского округа.

Ранее в территориальный отдел поселка Октябрьский с просьбой о помощи обратился одинокий пенсионер Александр Бойко.

Александр Григорьевич оказался в тяжелой жизненной ситуации. Пенсия у него небольшая, здоровье - плохое. На помощь откликнулись Савялов и Байдуков. Благодаря их поддержке сотрудники территориального отдела поселка приобрели необходимые медикаменты и продукты питания. Набор помощи был доставлен по месту жительства и вручен лично Бойко.

Кроме того, начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Сергей Андреев взял на контроль вопрос восстановления социальный карты пенсионера.