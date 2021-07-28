РИАМО - 28 июл. Главная выставка страны подготовила в честь своего 82-летия праздничную программу, в которую вошли экскурсии и интеллектуальные игры, концерты и спортивные активности, мастер-классы и спектакли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Праздничная программа пройдет 31 июля и 1 августа. Музей гаража особого назначения ФСО России подготовил для гостей особое выступление. 31 июля по кольцевой дороге ВДНХ пройдет торжественный заезд мотоциклистов почетного эскорта. Также у павильонов № 53, 54 гости праздника смогут увидеть выступления этого подразделения в течение двух дней.

31 июля Музей транспорта Москвы совместно с проектом «Автокультура» проведет заезд ретроавтомобилей. Пробег пройдет по кольцевой дороге от Октябрьской площади до площади Промышленности. После мероприятия состоится выставка участников парада у павильона № 26.

1 августа в музее ВДНХ будет организована экскурсия «С днем рождения, ВДНХ! C днем рождения, музей!». Гостям расскажут о работе выставки, показанной в фильмах, и объяснят скрытые смыслы декора павильонов.

В этот же день посетителей приглашают на мастер-класс «Литературные прогулки по ВДНХ». Писательница Ирина Лукьянова проведет его лично. Она расскажет гостям выставки о литературном мастерстве и о том, как ярко и красочно изображать окружающий мир.

Большинство мероприятий бесплатны, однако для их посещения нужна предварительная регистрация.

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