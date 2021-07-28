РИАМО - 28 июл. В столичной Некрасовке ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, тренажерным залом и фитобаром. Открытие ФОКа запланировано на ноябрь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь трехэтажного с одним подземным этажом здания составляет около 6,8 тыс. кв. м. В составе ФОКа будут функционировать аквакомплекс, тренажерный зал и залы групповых занятий, а также фитобар», — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

ФОК располагается по адресу: 2-я Вольская улица, 11А. В аквакомплексе организуют два детских бассейна, 25-метровый бассейн и гидромассажный бассейн.

В 2021 году в Москве планируется завершить строительство более 20 спортивных объектов и ввести в эксплуатацию 13 объектов спортивной инфраструктуры.