РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Двум огнеборцам из городского округа Люберцы по итогам квалификационных испытаний присвоили звание пожарных 1-го класса, сообщил заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Карпов.

На базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка Люберец состоялись квалификационные испытания работников госучреждения на звание «пожарный 1-го класса». В аттестации участвовали три кандидата: два представителя Люберецкого территориального управления и один - Егорьевского ТУ.

«Пожарные сдавали зачет по теоретической подготовке и проходили лабиринт в дыхательном аппарате на сжатом воздухе. Пройти дистанцию нужно было за полчаса, чтобы хватило воздуха в аппарате. По итогам экзамена все три прибывших на аттестацию работника успешно справились с испытаниями, и им была присвоена квалификация «пожарный 1-го класса», - отметил Карпов.

Он пояснил, что первый класс - это высшая квалификация для пожарных, которая предусмотрена законодательством. Пожарный 1-го класса получает все виды выплат, и его заработная плата поднимается в среднем на 10%.