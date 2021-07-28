РИАМО - 28 июл. В столице на торгах с начала этого года продан и сдан в аренду 61 земельный участок суммарной площадью 22,3 га, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За шесть месяцев 2021 года город реализовал на открытых торгах 61 земельный участок общей площадью около 22,3 га, из них 11 — на продажу и еще 50 — в аренду. На этих участках появится более 317 тыс. кв. м недвижимости: индивидуальной жилой застройки, коммерческих объектов, а также некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В текущий период 15 земельных участков, реализованных на торгах, предназначены для индивидуального жилищного строительства. Из них 4 сданы в аренду, а 11 проданы. Для коммерческой застройки арендовано 25 земельных участков, под размещение физкультурно-оздоровительных комплексов — 18, для плоскостных парковок — 3.

На западе столицы для сдачи в аренду предлагалось 10 участков. В Троицком и Новомосковском округах - 8, по 5 объектов — на востоке, северо-западе и в Зеленограде, по 4 — в Юго-Восточном и Юго-Западном округах, по 3 участка — на северо-востоке и юге, 2 — на севере и 1 в центре города.

«В первом полугодии средняя конкуренция на торгах по земельным участкам от города выросла до 6 участников на лот. В аналогичном периоде 2020 и 2019 годов она составляла 4,7 и 4,8 участника на лот. На торгах по продаже и аренде участков под индивидуальное строительство в этом году конкуренция составила 9,4 участника против 5,3 и 1,3 в прошлом и позапрошлом годах соответственно», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.​