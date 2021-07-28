РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В Подольском роддоме установили новую кислородно-газификационную станцию, сообщил глава округа Николай Пестов.

Для нужд Подольского роддома установили новую кислородно-газификационную станцию. Работы выполнили в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Система состоит из двух емкостей на 3 т кислорода каждая. Этого объема достаточно для бесперебойной подачи кислорода в течение 3 месяцев в операционные, родовые залы, отделение реанимации.

Ранее кислородно-газификационные станции смонтировали и запустили в Подольской областной клинической больнице. Затем в ее филиалах в поселке радиоцентра Романцево и в Климовской горбольнице №2.

В 2022 году закончат строительство и ввод в эксплуатацию газификатора для Подольской детской городской больницы.