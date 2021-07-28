РИАМО - 28 июл. Жители Подмосковья могут подать заявки на обучение по программам дополнительного образования в сфере информационных технологий, обучение частично профинансирует государство. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» открыт прием заявок на участие в проекте «Цифровые профессии». Согласно проекту, 50% стоимости обучения обеспечивает государство.

Подать заявку на обучение по программе дополнительного образования может любой желающий. Можно выбрать одно из 24 направлений подготовки, среди которых большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, кибербезопасность, разработка компьютерных игр.

Оператором проекта выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035. Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте. При подаче заявки необходимо зарегистрироваться на ресурсе Leader ID, заполнить анкету участника на цифровой платформе, дождаться проверки анкеты и выбрать программу в каталоге.

В рамках проекта 50% стоимости обучения в ИТ-сфере оплачивает государство, оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно или компенсировать за счет работодателя. Всего по программам дополнительного образования в сфере ИТ до 2024 года смогут обучиться более 180 тыс. человек. Свыше 25 тыс. могут начать учебу уже в этом году.

Сейчас на сайте доступны программы, обучение по которым начнется уже в августе. Слушатели могут записаться на курсы по бизнес-аналитике, мобильной разработке, веб-дизайну, программированию 1C. Полный каталог программ доступен по ссылке. Программы для обучения предоставят компании-лидеры рынка образования.

Участвовать в проекте могут россияне старше 16 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Количество участников, которым предоставляется возможность пройти обучение в ИТ-сфере при финансовой поддержке государства, ограничено.