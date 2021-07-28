РИАМО - 28 июл. Победителем конкурса «Московские мастера» среди ветеринарных врачей стала Анна Ушакова, ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Жюри конкурса подвели итоги состязаний 27 июля. Заключительный этап состоялся в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.
В полуфинале конкурса за титул лучшего специалиста поборолись 13 врачей и 12 ветсанэкспертов. Тройку медалистов выбрали путем подсчета заработанных баллов.
Финал состязаний прошел в формате «Своя игра». Так, участники состязаний отвечали на различные вопросы из своей профессиональной сферы деятельности. Больше всех баллов набрала Анна Ушакова.
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