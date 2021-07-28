«В этом году мы получили более 500 заявок на участие в конкурсе. И я должен отметить высокий профессиональный уровень подготовки всех участников. «Московские мастера» — это, конечно, конкурс, но для нас это еще и праздник профессии. Я благодарен всем коллегам за их работу и преданность делу», — сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.