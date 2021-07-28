РИАМО - 28 июл. С 1 августа в столице начинает действовать система цифровых профилей водителей такси, не подключенные к ней шоферы не будут получать заказы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Введение этой системы не позволит водителям такси допускать переработки, а таксопарки смогут лучше контролировать рейтинг своих шоферов.

Кроме того, до работы не будут допускаться люди, чей опыт вождения менее 3 лет. Также таксистам необходимо наличие разрешения на перевозку пассажиров, выданное в Москве или Московской области.

Цифровой профиль должны иметь водители таксопарков и те, кто использует для работы личный транспорт.

Такси стал одним из самых популярных видов транспорта в Москве. За 10 лет число пассажиров выросло в 22 раза.

Таксопарки и компании-агрегаторы будут в режиме реального времени получать данные о том, сколько времени водитель провел за работой. Те, кто нарушит порядок труда и отдыха, не будут получать заказы. Профили водителей с плохой репутацией и нелегальных перевозчиков будут блокировать.

Для получения цифрового профиля необходимо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», далее в КИС «АРТ».​