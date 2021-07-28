РИАМО - 28 июл. Обновление парка поездов на Калужско-Рижской линии московского метро превысило 50%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Парк поездов всего метро планируют обновить на 80% к 2024 году. Больше половины подвижного состава «оранжевой» линии обновили поездами «Москва» и «Москва-2020».

«Доля новых поездов выросла с 2010 года с 12,6% до 66,1% и достигнет 80% в 2023 году. Достичь этого удастся за счет поставки 4,5 тыс. вагонов в период 2010-2023 годов. Если говорить о Калужско-Рижской линии, здесь парк обновлен уже на 51% за счет поездов «Москва» и «Москва-2020», – отметил заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Все поезда, курсирующие на «оранжевой» линии, будут современными. Новые поезда – это вагоны «Москва-2020» и последующие модификации.

В составах «Москва-2020» расширены дверные проемы, имеются USB-разъемы для зарядки гаджетов и климатические установки с обеззараживанием воздуха. Кроме того, такие поезда тише своих предшественников.