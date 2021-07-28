РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июл. В микрорайоне Белые Столбы в Домодедове начались работы по очистке пруда, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Начались работы по очистке пруда в микрорайоне Белые Столбы.<...> Подали заявку на очистку еще 4 прудов», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в Подмосковье в этом году очистят 22 водоема. Работа проводится по программе губернатора Московской области «100 прудов и озер».