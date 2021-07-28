РИАМО - 28 июл. В рамках проекта дублера Люблинской улицы в столице ведутся работы по строительству 6 эстакад, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня в рамках проекта дублера Люблинской улицы ведется активное строительство второго участка трассы от территории Южного порта до Краснодарской улицы. Работы развернуты на всех 6 эстакадах, предусмотренных проектом данного участка», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящий момент идет устройство опор искусственных сооружений, монтаж железобетонных балок основного хода, бетонирование пролетных строений, а также вынос инженерных коммуникаций.

«Закончить работы на этом участке планируется к концу 2023 года. Всего проект дублера Люблинской улицы разбит на три этапа. Помимо уже строящегося участка от Южного порта до Краснодарской улицы предусмотрен участок от ТТК до территории Южного порта и от Краснодарской улицы до МКАД. Реализация этих этапов включает реконструкцию существующих улиц», - добавил Бочкарев.

Длина новой магистрали составит 15 км, трасса протянется через реорганизуемую промзону «Люблино», пересечет Курское направление железной дороги, пройдет через районы Печатники и Южнопортовый и выйдет к ТТК. Дорога будет выполнять функции новой вылетной магистрали.

Благодаря строительству появится дополнительное радиальное направление, которое обеспечит транспортные связи между Центральным, Юго-Восточным, Южным округами столицы и разгрузит Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.