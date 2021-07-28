РИАМО - 28 июл. Электронный реестр новейших разработок для промышленников «Банк технологий», запущенный в Москве в сентябре 2020 года, сейчас насчитывает 100 решений, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество решений в «Банке технологий» достигло 100, и эта цифра продолжит расти. Свои решения в Банке сейчас представляют 60 разработчиков. Больше всего решений – 68 – это технологии в программном обеспечении, которое помогает цифровизации производств, 19 – новое промышленное оборудование и 13 – вспомогательное оборудование для производства, например, дефектоскопы или источники бесперебойного питания», - сказал Ефимов.

Заявку на включение решения в Банк разработчик может оставить в разделе «Банк технологий» – «Вендорам» на сайте Агентства промышленного развития Москвы.

«Наши специалисты рассматривают все поступившие заявки. Мы собрали технологические решения «Индустрии 4.0» на одном ресурсе. В Банке представлены практически все виды «сквозных цифровых технологий»: робототехника и сенсорика, искусственный интеллект и Big Data. В реестре решений находится большое количество «цифровых средств производства», от полноценных систем PLM до различных подсистем: САПР, MES и ERP. Можно примерить решения на производстве и, «обкатав пилот», убедиться в их полезном эффекте и внедрить в работу», - сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.​