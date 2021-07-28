РИАМО - 28 июл. Птенец черного лебедя появился на свет в Московском зоопарке, первую неделю своей жизни он провел на спинах своих родителей, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Птенец покрыт темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет он забирается на родителей. Птенец вылупился в гнезде в домике для уток. После этого родители привели его к берегу Большого пруда. Потом семью отселили на отдельный небольшой пруд.

Перья у лебедят начинают появляться к 6 месяцам, а через год птенцы уже достигают размеров своих родителей. В столичном зоопарке потомство у черных лебедей появляется ежегодно. Обычно это несколько птенцов.

В зоопарке лебедям обеспечен доступ к водоему с хорошим пологим склоном, на котором растет трава. Кроме того, в зоопарке лебеди едят капусту, тертую морковь, просо, кукурузу, пшеницу и специальный куриный комбикорм. Благодаря хорошему уходу и питанию каждый год в зоопарке появляются птенцы.

Черный лебедь обитает повсеместно на территории Австралии и на острове Тасмания, он хорошо акклиматизировался и в Новой Зеландии. В отличие от других лебедей черный лебедь не является перелетной птицей.