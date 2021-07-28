РИАМО - 28 июл. Свыше 6 тыс. га территории Подмосковья обработано от борщевика Сосновского с начала 3 этапа борьбы с сорняком в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Третий этап обработки муниципальных земель от борщевика начался в Подмосковье в середине июля. Комплексные мероприятия по удалению молодой поросли сорняка в рамках этого периода планируется провести на площади более 13 тыс. га. На сегодняшний день от сорного растения обработано более 6 тыс. га», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что плановая дата завершения третьего этапа обработки земли от борщевика для всех муниципалитетов – 10 августа.

«Первыми работы по третьему этапу борьбы с борщевиком завершили городские округа: Воскресенск, Подольск и Шатура», – отметил Воскресенский.

Борьба с борщевиком в этом году началась 1 мая в 50 городских округах Подмосковья.