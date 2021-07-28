РИАМО - 28 июл. В столичных поликлиниках начали выдавать подарочные наборы пожилым москвичам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. В набор входят витамины, косметика, приборы для измерения артериального давления и пульса, сообщается на официальном сайте мэра города.

Пункты выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» открыли при 119 центрах вакцинации, развернутых в столичных поликлиниках. Получить комплекты могут привитые москвичи старше 65 лет.

«Жители старшего возраста в период пандемии оказались в группе риска, и существующие ограничения касались в первую очередь горожан старше 65 лет. Поэтому правительство Москвы приняло решение поддержать именно их и отблагодарить за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и прохождение вакцинации», - сказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Для получения подарочного набора необходимо предъявить паспорт и комплект документов, подтверждающих вакцинацию от Covid-19. Акция распространяется на жителей, которые ввели первый компонент вакцины с 23 июня по 1 октября.

Ранее подарочный набор можно было забрать только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а также в Гостином Дворе.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.