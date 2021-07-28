РИАМО - 28 июл. Ведеотрансляция будет вестись еще в трех столичных больницах, так родители в режиме реального времени смогут наблюдать за своими детьми во время лечения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такая возможность теперь доступна в инфекционной клинической больнице № 2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

«Это позволило родителям, у которых нет возможности по тем или иным причинам находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства. Такая постоянная связь с малышом помогает им чувствовать себя спокойнее, поэтому мы приняли решение расширить проект и включить в него еще три стационара», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что ранее пилотный проект видеонаблюдения за новорожденными детьми был запушен на базе перинатального центра ГКБ № 24. В случае, если далее эта инициатива будет востребована родителями, то число больниц, в которых смогут наблюдать за своими детьми, находящимися на лечении, будет увеличено.

Видеотрансляция ведется круглосуточно с перерывами на лечебно-диагностических процедуры или технические работы. Для просмотра потребуется смартфон или другое устройство.

Для доступа к трансляции родителям следует написать заявление, указать свои имя и дату рождения, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, имя ребенка. Ссылка, по которой можно подключиться к видеотрансляции, придет на электронную почту.​