РИАМО - 28 июл. Медведь напал на группу столичных туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Троим путешественникам удалось сбежать, один человек, вероятно, погиб, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вдали от популярных пешеходных троп утром 27 июля. Хищник напал на тургруппу из 4 москвичей. Трое человек спаслись, судьба 42-летнего мужчины неизвестна, его тело не найдено.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Туристы могли приманить его (медведя - ред.) случайно остатками еды, рядом могло быть растерзанное животное, как в прошлом случае. Пока мы не были на месте, сказать конкретно не могу», - озвучил возможные причины трагедии сотрудник краевого Госохотнадзора Сергей Гущин.

Это уже второе нападение медведя на туристов в национальном парке «Ергаки» за нынешнее лето. В конце июня хищник напал на туристическую группу из 13 человек, в результате скончался 16-летний подросток.