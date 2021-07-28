РИАМО - 28 июл. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в эстафете 4х200 вольным стилем, сообщает Газета.ru.

Золото выиграла сборная Великобритании. Она установила европейский рекорд - 6:58.58.

Российские спортсмены Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк стали вторыми с результатом 7:01.81.

На данный момент россияне занимают 4 место в медальном зачете Игр с 7 золотыми, 8 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Олимпиада-2020 началась 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.