РИАМО - 28 июл. За прошедшие полгода жители столицы использовали электронные медицинские карты более 22 млн раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала одним из самых популярных услуг московской платформы здравоохранения.

Сервис пользуется популярностью у москвичей. Показатель за первую половину 2021-го в 1,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

Благодаря электронным медкартам пациенты могут получить доступ в онлайн-формате к информации о своем здоровье и здоровье своих детей, которая не потеряется и будет всегда под рукой», — уточнили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

В электронной медицинской карте можно увидеть результаты осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также там размещены изображения снимков МРТ, рентгена и другие.

Для доступа к сервису необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru.​