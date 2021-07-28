РИАМО - 28 июл. Загруженность дорог в Москве составляет 3 балла из 10 возможных, вечером ожидаются 7-балльные пробки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром движение в центр столицы затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Свободно едут Кутузовский и Комсомольский проспекты, Рублевское шоссе.

Одной из причин возникновения пробок могут стать дорожные работы. На данный момент они проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском, Дмитровском шоссе.