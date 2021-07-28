РИАМО - 28 июл. Общение с домашним питомцем положительно влияет на эмоциональное состояние, однако заводить животное для «лечения» ментального расстройства – плохая идея. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, лечебный потенциал контактов с домашними кошками и собаками не вызывает сомнений – общение с питомцем способно укрепить здоровье и гармонизировать эмоциональную жизнь.

«Теплая привязанность человека к животному делает питомца полноценным членом семьи, позволяет ему делить с ним печали и радости, компенсирует дефицит общения, помогает почувствовать преданность и признательность живого существа», – сказала Панова.

Например, мурлыканье кошки вместе с ее теплом расслабляют и убаюкивают, создают ощущение безопасности. Такой контакт приводит к выработке окситоцина – гормона нежности и заботы.

«Многочисленные убедительные исследования говорят о роли кошек в стабилизации эмоционального состояния – снижении уровня стресса, тревоги и раздражительности, повышении настроения, нормализации сна, а также в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний», – отметила врач.

Контакт с дружелюбными собаками позволяет качественно улучшить навыки общения, снизить уровень гормона стресса кортизола, получить эмоциональную подпитку, повысить уровень физической активности, что в конечном счете также положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Панова добавила, что благодаря своим «лечебным» качествам животные часто «работают» зоотерапевтами и помогают, в том числе, пациентам с психическими заболеваниями: аутизмом, ДЦП, посттравматическим стрессовым расстройством, синдромом хронической усталости, депрессией.

«Означает ли это, что людям с установленным ментальным расстройством нужно завести домашнего любимца? Далеко не всегда. Психическое расстройство требует прежде всего грамотной медицинской помощи. Иногда в болезни нет ресурсов даже цветы полить, что уж говорить об уходе за животным. А чувство вины перед любимцем может только усугубить общий депрессивный фон. Поэтому решение подарить другу или родственнику с ментальным расстройством животное как утешителя или лекарство нельзя назвать хорошей идеей», – предупредила психотерапевт.

Эксперт также отметила, что только ответственное отношение к животному демонстрирует личностную зрелость человека и позволяет гармонизировать свое эмоциональное состояние.