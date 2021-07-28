РИАМО - 28 июл. В подмосковном Воскресенске полицейские задержали мужчину, который обстрелял окна двух квартир. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте «МВД Медиа».

О стрельбе сообщила местная жительница. По ее словам, неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры на ул. Белинского. Специалисты обнаружили сквозные отверстия в двери и окне, изъяли с места происшествия пули и гильзы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержан подозреваемый, которым оказался ранее судимый 51-летний местный житель. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник обстрелял окна еще одной квартиры на ул. Белинского.

Подозреваемый рассказал, что пистолет и патроны к нему приобрел в теневом сегменте Сети. Мужчина хотел напугать своих знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. После совершения противоправных действий злоумышленник избавился от оружия.

Городской суд отправил фигуранта дела под стражу.