РИАМО – 28 июл. Распространенные в августе овощи, фрукты и бахчевые культуры помогут организму запастись витаминами и подготовиться к приходу осени, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Акцент следует сделать на сезонные овощи, ягоды и фрукты, произрастающие в средней полосе России. Из овощей это капуста, свекла и морковь. Из фруктов и ягод полезны вишня, слива и яблоки. Из южных – черешня и абрикосы», — сказала Герасимова.

Врач-диетолог добавила, что август – это сезон ягод. Клубнику, малину и облепиху можно запасать впрок, заморозив их в холодильнике. Также в августе наступает пора арбузов и дынь.

«В этом месяце много арбузов и дынь. Нужно помнить, что арбузы будет нелишним проверять на нитраты. И следует помнить, что все хорошо в меру. Так, рекомендованная порция арбузов и дынь – три дольки», — напомнила Герасимова.

Август традиционно считается самым щедрым месяцем на овощи и фрукты. Во второй половине августа наступает Яблочный спас - время сбора урожая яблок. ​