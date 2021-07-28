РИАМО - 28 июл. Столичным предприятиям предложили поучаствовать в акции «День без турникетов». Экскурсии по производству помогут повысить интерес к бренду и привлечь квалифицированных работников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году запланировано увеличение доли малого и среднего предпринимательства, в том числе высокотехнологичных, инновационных компаний, предприятий сферы услуг, пищевых производств, креативных и образовательных направлений, которые примут участие в акции. За время существования проекта партнерами акции уже стали 260 компаний», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что в Москве прошло уже более 2 тыс. экскурсий и других мероприятий на производствах, их участниками стали свыше 120 тыс. человек.

Присоединиться к акции «День без турникетов» могут предприятия, имеющие производственную площадку или офис, где можно показать и рассказать, как производится продукт или оказывается услуга.

Ближайший «День без турникетов» пройдет в столице с 23 по 25 сентября. Заявки на участие от компаний принимают до 6 сентября.

Восемь акций прошли в рамках столичного «Дня без турникетов» в 2020 г>>