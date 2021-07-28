РИАМО – 28 июл. Около 9 млн медицинских масок и порядка 1,2 млн перчаток произвели подмосковные предприятия с начала 2021 года, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.

Ранее в пресс-службе «Мострансавто» сообщили РИАМО, что с момента введения в Московской области масочного режима пассажиры приобрели в автобусах свыше 86 тыс. средств индивидуальной защиты.

В Подмосковье проходит кампания по вакцинации от коронавируса. До 1 сентября планируется привить 60% взрослого населения. Сейчас вакцинацию от Covid-19 в регионе прошли около 2,7 млн человек.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- В Москве выросло число пунктов выдачи подарочных коробок привившимся пенсионерам. С 26 июля подарок будут выдавать в центре вакцинации в «Гостином Дворе», а с 28 июля – в 119 пунктах на базе поликлиник.

- Инфекционист рассказал, что могут означать пятна перед глазами у переболевших Covid‑19. При появлении данных симптомов человеку следует как можно быстрее обратиться к офтальмологу.

- ВОЗ удалила «российский» штамм коронавируса из списка отслеживаемых мутаций. Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности.

- Коронавирус выявлен у духовника патриарха Кирилла. Отец Илий чувствует себя удовлетворительно.

- Песков дал оценку борьбе с Covid‑19 в России:

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

- Подмосковные врачи вылечили от Covid‑19 еще 1976 человек. Общее число выздоровевших достигло 307 306.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4912 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

- За сутки в России зарегистрировали 23 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 973 больных. В Москве - 2 623.

- В Минздраве РФ одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В исследовании будут участвовать 150 пациентов.

- Производитель фальшивых Covid‑сертификатов задержан в Москве. Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.

- Пандемия сохраняет высокий спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено порядка 3 тыс. лотов.