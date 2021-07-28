РИАМО - 28 июл. Предстоящим днем в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит +24...26 градусов, по Московской области - от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст. Ветер будет дуть южный, местами его порывы могут достигать 12-15 м/с.

Специалисты отметили, что в столичном регионе не будет изнуряющей жары, но для метеочувствительных людей очередная погодная перестройка может стать причиной недомогания.