РИАМО – 28 июл. Депутат Государственной думы от Московской области, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев посетил единый центр сбора наказов жителей в программу «Единой России» «Подмосковье – территория перемен».

Михаил Терентьев познакомился с работой единого центра сбора наказов, работающего на базе подмосковного отделения партии «Единая Россия» в Реутове.

«Захотелось посмотреть на работу центра лично, до этого знакомился с поступающими наказами в реестре поступающих предложений. Количество предложений и инициатив впечатляет – уже к сегодняшнему дню их больше 20 тысяч. Это, с одной стороны, радует – значит, доверие к партии есть. С другой стороны, огорчает – проблем еще очень много», - отметил депутат.

Михаил Терентьев рассказал, что его как председателя Всероссийского общества инвалидов особенно интересуют предложения, касающиеся жизни людей с ограниченными возможностями.

«Проблемы в жизни инвалидов будут всегда. Однако меняется их содержание, качество. Лет пять назад мы говорили о безбарьерной среде, потом о невозможности обучаться в школе. Сейчас, когда новые школы строятся с учетом интересов людей с ограниченными возможностями, мы обсуждаем, насколько удачно это делается. По поступающим наказам видно, что сегодня проблемы инвалидов смещаются к вопросам занятости, обучения, получения санаторно-курортного лечения. То есть дальнейшего включения человека в активную жизнь», - пояснил Терентьев.

Депутат Государственной думы отметил, что работа единого центра сбора наказов для программы «Единой России» ему понравилась.

«Очень хорошо, что обратиться к партии можно через самые разные каналы: по телефону горячей линии, специальный сайт, обращения в приемные партии, к депутатам или просто прийти в центр лично и заполнить анкету. В Московской области живет почти 8 млн человек, и они очень разные. Нам важно мнение каждого, кто хочет вместе с нами работать над тем, чтобы в жизни подмосковного региона происходили позитивные изменения», - подчеркнул Терентьев.

По состоянию на 23 июля единый центр сбора наказов, работающий ежедневно с 09:00 до 20:00, без выходных, получил около 20 тысяч предложений. Обработкой информации занимаются 30 волонтеров.

Центр работает 2 недели, и уже видно, что больше всего жителей волнуют вопросы здравоохранения, качество питьевой воды, строительство новых детских садов. Много вопросов связано с ростом цен на социально значимые продукты питания.

Центр сбора наказов будет работать до середины августа. «Единая Россия» ждет от жителей инициативы.