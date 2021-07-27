РИАМО - 27 июл. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай отметил, что в стране могут запретить использовать в производстве никотинсодержащих изделий ароматизаторы, красители и другие добавки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский Минздрав сейчас занимается разработкой новых мер, которые могут помочь в борьбе с курением. В перечень запрещенных веществ могут войти и те, которые усиливают зависимость человека от никотина.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — сказал Салагай.

Министерство еще рассматривает возможность полного обезличивания упаковок табачных изделий, а большая часть площади пачек (75%) будет занята иллюстрациями о вреде курения.