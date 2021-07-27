РИАМО - 27 июл. Стандартный перечень работ и их периодичность при проведении техобслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования для всех специализированных газовых организаций утвердили в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Министерство утвердило новый порядок заключения договоров о техобслуживании и ремонте газового оборудования в многоквартирных домах, а еще рекомендуемую предельную стоимость работ по обслуживанию газового оборудования, их перечень и периодичность.

В соответствии с утвержденным документом для жителей, которые используют только газовую плиту, техобслуживание не должно стоить дороже 81,3 рубля в месяц, а тем, у кого только газовый водонагреватель, – не дороже 153,6 рубля в месяц.

Стоимость техобслуживания газового котла мощностью до 30 кВт не должна превышать 195,57 рубля в месяц, а там, где используются два прибора — плита и газовый водонагреватель, — обслуживание не должно быть дороже 223,17 рубля в месяц.

Те жители, у кого имеются газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 кВт, будут ежемесячно платить не больше 331,7 рубля, а там, где установлены газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 кВт, стоимость техобслуживания обойдется не дороже 408,96 рубля в месяц.

«Соблюдение ценовой политики по техобслуживанию газового оборудования в Московской области будет жестко контролироваться министерством энергетики Московской области, также этот вопрос находится в зоне ответственности администраций муниципалитетов», - подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Он уточнил, что для информирования жителей области подготовили соответствующие листовки, они размещены в каждом подъезде дома, кроме этого, полная информация размещена на сайтах регионального Минэнерго и администраций округов.

По его словам, на сегодняшний день в Московской области свыше 1,9 млн квартир оборудованы газовыми плитами, колонками, водонагревателями и котлами.

Еще установлена система постоплаты за техобслуживание газового оборудования в квартирах, когда жители будут платить только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.

«Если к вам не пришли – вы платить не будете», - уточнил министр.

Он напомнил жителям региона о необходимости поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы, расположенные внутри квартиры: газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и приборы учета газа.