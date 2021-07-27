РИАМО - 27 июл. Строительно-монтажные работы по программе социальной газификации начнутся в 310 населенных пунктах Московской области в августе, темпы работы по программе нарастают, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В этих населенных пунктах проживают 26 тыс. жителей. В августе догазификация коснется 39 городских округов региона, среди которых: Балашиха, Богородский, Павловский Посад, Орехово-Зуевский и другие.

К сентябрю планируется полностью подключить к газу 38 населенных пунктов Московской области.

«С начала реализации программы поступило уже более 40 тыс. заявок на комплексный договор, подключено более 400 домовладений, более 1,2 тыс. жителей уже пользуются газом. Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населенных пунктах», - сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он добавил, что все домохозяйства, которые попадают под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года. Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго региона.

В рамках президентского проекта газ для жителей региона проводится бесплатно к границам их земельных участков. Для проведения газа в жилое помещение собственникам необходимо заключить комплексный договор с «Мособлгазом» или обратиться в другую специализированную организацию, которая установит газовое оборудование.

До конца года «Мособлгаз» завершит работы в 1113 населенных пунктах области. Всего к концу 2022 года газ будет проведен до границ земельных участков, где живут 300 тыс. человек.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>