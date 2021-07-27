РИАМО - 27 июл. Строительно-монтажные работы по программе социальной газификации начнутся в 310 населенных пунктах Московской области в августе, темпы работы по программе нарастают, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
В этих населенных пунктах проживают 26 тыс. жителей. В августе догазификация коснется 39 городских округов региона, среди которых: Балашиха, Богородский, Павловский Посад, Орехово-Зуевский и другие.
К сентябрю планируется полностью подключить к газу 38 населенных пунктов Московской области.
Он добавил, что все домохозяйства, которые попадают под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года. Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго региона.
В рамках президентского проекта газ для жителей региона проводится бесплатно к границам их земельных участков. Для проведения газа в жилое помещение собственникам необходимо заключить комплексный договор с «Мособлгазом» или обратиться в другую специализированную организацию, которая установит газовое оборудование.
До конца года «Мособлгаз» завершит работы в 1113 населенных пунктах области. Всего к концу 2022 года газ будет проведен до границ земельных участков, где живут 300 тыс. человек.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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