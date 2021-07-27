РИАМО - 27 июл. Работодателям в Подмосковье, которые не участвовали в соглашении о минимальной зарплате в регионе между правительством области, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей, предложили присоединиться к этому соглашению. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

Соглашение было подписано 20 июля. Согласно документу, с 1 августа 2021 года для работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории региона, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в размере 15,5 тыс. рублей.

Размер минимальной зарплаты в Московской области обеспечивается: организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счет средств бюджета Московской области, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а еще средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; другими работодателями – за счет собственных средств.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к соглашению не представят в министерство социального развития Подмосковья мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.

К мотивированному письменному отказу должны быть приложены: протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, либо иным уполномоченным представительным органом работников данной организации, предложения по срокам повышения минимальной зарплаты работников до размера, установленного соглашением.

Ознакомиться с текстом соглашения можно на официальном портале правительства Московской области.