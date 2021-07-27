РИАМО - 27 июл. В июле 2021 года в период работы приемных комиссий был отмечен всплеск DDoS-атак на высшие учебные заведения страны. Они были направлены на сбой работы серверов, где хранятся данные, связанные с абитуриентами, сообщает Газета.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число атак выросло на 26%. Это приносит проблемы вузам, поскольку из-за пандемии многие процессы перенесены в онлайн-формат.

Эксперты StormWall считают, что за атаками могут стоять абитуриенты, пытающиеся помешать другим кандидатам с более высокими баллами подать документы.

«В этой ситуации, чтобы обезопасить свои онлайн-ресурсы, я бы порекомендовал образовательным учреждениям заранее заботиться о защите. Если нет возможности построить собственную систему защиты, то стоит использовать профессиональные решения», — отметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

В 2020 году DDoS-атакам подвергся сайт ЕГЭ.