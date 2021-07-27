РИАМО - 27 июл. Согласована проектная документация по реставрации комплекса зданий и сооружений въездной группы усадьбы Воронцово. Проект включает сохранение сторожек, въездных ворот и моста, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Облик сторожек сохранят по состоянию на последнюю четверть XVIII века.

Воронцово – уникальный памятник архитектуры и садово-паркового искусства. Его охраняет государство. Общая площадь объекта – более 40 га. Здесь расположены бывшие усадебные строения, каскад прудов, дубовая роща, Итальянский и Китайский сады.

Проект предусматривает не только восстановление зданий, но и благоустройство территории усадьбы.

«Устройство пешеходной тропы из гранитных плит, устройство зоны отдыха с установкой малых архитектурных форм, замена покрытия из булыжников, ремонт отмостки, замена газона на участках озеленения, освещение территории», – перечислил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Две сторожки – северная и южная – украшены белокаменным декором. В рамках их реконструкции заменят кровельное покрытие, водосточные трубы, установят жестяные дымники над печными трубами, расчистят поверхности фасадов. Фасады восстановят, покрасят и защитят от воды.

Реставрация также затронет дверные проемы и внутренние помещения.

«В одной из сторожек планируется разместить сотрудников парка и службы охраны, в другой - расположить экскурсионное бюро и книжный магазин, куда также обеспечат доступ маломобильных групп населения», – добавил Леонов.

Помимо восстановительных работ по обновлению ограды, ворот и моста, проект предполагает модернизацию инженерных систем.

«Сейчас здесь продолжается масштабная реставрация. В нашем ведомстве были согласованы проекты будущих работ, которые позволят привести историческую усадьбу в порядок. Кроме того, мы будем контролировать весь процесс реставрации», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.