РИАМО - 27 июл. Юрист и правозащитник Михаил Федотов рассказал, как узнать о наличии долгов перед вылетом за границу и как решить проблему уже в аэропорту. Долг можно оплатить в специальном терминале, сообщает Nation News.

Терминал, в котором можно погасить свою задолженность, располагается прямо в здании аэровокзала. Он специально предусмотрен службой судебных приставов для подобных ситуаций.

Однако лучше узнать о долгах заранее, информацию легко найти на официальном сайте ФССП.

Федотов предупредил, что запрет на выезд можно получить из-за любой суммы. Но на нее должно быть соответствующее постановление суда.

Эксперт оценил предложение МВД РФ об изъятии заграничных паспортов у должников.

«МВД предлагает должников лишать загранпаспортов, но эта мера кажется мне абсолютно излишней. Это в компетенции Федеральной службы судебных приставов», — заключил юрист.