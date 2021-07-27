РИАМО - 27 июл. На территории Московской области продолжается строительство новых тротуаров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», с начала сезона вдоль региональных дорог построили более 70 тротуаров длиной свыше 65 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Всего в текущем сезоне на подмосковных дорогах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построят 350 км тротуаров.

«Мероприятия по строительству новых тротуаров позволят повысить комфортное и безопасное передвижение жителей. В приоритетном порядке новые тротуары строят в местах с высокой интенсивностью движения, где существует потребность жителей в пешеходном передвижении», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что новые тротуары на сегодняшний день уже появились более чем в 20 городских округах. Наибольший объем по строительству тротуаров был выполнен в Раменском (порядка 13 тыс. погонных метров), Дмитровском (9,4 тыс. погонных метров) и Талдомском округах (4,2 тыс. погонных метров).

За последние годы объем строительства новых тротуаров на региональных дорогах области увеличился почти в пять раз.

Жители Подмосковья могут оценить работы и ознакомиться с планом строительства тротуаров на интерактивной карте, которая расположена на портале «Добродел».