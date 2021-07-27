РИАМО - 27 июл. Военная прокуратура запросила 8 лет тюрьмы для бывшего замглавы Росгвардии, генерала-лейтенанта в отставке Сергея Милейко. Он является фигурантом по делу о мошенничестве с квартирой в Балашихе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дело рассматривает Реутовский гарнизонный военный суд.

По данным СК, в 2011-2012 годах супруга генерала-лейтенанта незаконно получила по заниженной стоимости помещение в Балашихе. Оно было оформлено с помощью поддельных документов на подставное лицо. После этого жена Милейко открыла в помещении салон красоты.

Суд огласит приговор по делу на заседании 30 июля.

Милейко также инкриминируют мошенничество при закупке обмундирования по завышенным ценам. Мужчина находится под арестом.