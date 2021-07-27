РИАМО - 27 июл. В поселке Тучково Рузского городского округа продолжаются работы по возведению школы на 400 мест, ее планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают монолитные, кровельные работы, монтаж окон, а еще работы по благоустройству.

В школе на улице Новой оборудуют учебные классы, лаборатории и мастерские, просторную столовую, спортивный и актовый залы, медблок, библиотечный центр, а еще технические и вспомогательные помещения.

На прилегающей к объекту образования территории создадут стадион с беговыми дорожками, игровые площадки и места для отдыха.

Строительство школы в Тучкове ведется в рамках госпрограммы и финансируется из средств бюджета.