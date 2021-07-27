РИАМО - 27 июл. В поселении Вороновское в новой Москве выявили случай заболевания домашнего животного бешенством, в связи с этим в поселении объявлен карантин, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Карантин установлен до 25 сентября 2021 года. В поселении запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных от бешенства, а также любое скопление животных: ярмарки, выставки, снятие шкур с трупов диких животных и их отлов для вывоза в зоопарки.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно. Кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны и домашние животные.