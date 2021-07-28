РИАМО – 28 июл. Внеочередное заседание пройдет в Московской областной думе в среду. В ходе заседания планируется рассмотреть около 10 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в рамках одного из вопросов рассмотрят изменения в бюджет Подмосковья.

«Московской области выделены дополнительные средства из федерального бюджета на погашение долговых обязательств региона и муниципалитетов», — сказал спикер регионального парламента.

Он пояснил, что из-за этого нужно изменить некоторые статьи бюджета, что позволит властям полностью выполнить свои обязательства, реализовать социально значимые инициативы.

В ходе заседания планируется также уточнить требования к кандидату на пост детского омбудсмена Подмосковья, рассмотреть наделение правительства региона полномочием в сфере обеспечения биологической безопасности.

Заседание проведут в режиме видеоконференцсвязи. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте регионального парламента.

В конце июня Мособлдума провела заключительное заседание весенней сессии. Была завершена плановая работа регионального парламента VI созыва, который был избран в сентябре 2016 года. За созыв региональный парламент принял 1338 законов. 8 закинициатив стали законами для жителей всей страны.​