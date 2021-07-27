РИАМО - 27 июл. Специалисты из Сколкова разработали имплант, который может вернуть людям зрение, а в центре проектной деятельности Дальневосточного федерального университета и компании «Моторика» - уникальные протезы. Об этом сообщает Nation News.

Нейроимплант, который вживляют в мозг, может позволить видеть тому, кто ранее был лишен этой возможности. Его назвали ELVIS (сокращенно от electronic vision).

Внешне изобретение российских ученых напоминает обруч-аксессуар, надевающийся на голову и усиливающий способности организма. С его помощью можно вернуть зрение как слепым от рождения людям, так и тем, кто его потерял в результате несчастного случая. По словам разработчиков, устройство необходимо будет менять раз в 10 лет.

Студенты и ученые Дальневосточного федерального университета разработали технологию использования нейросетей в протезе нижних конечностей, который может учиться, подстраиваясь под пациента, а еще самостоятельно производить необходимые движения.

Как отмечают разработчики, такая нейроступня может сгибаться под нужным углом.

Протезы от компании «Моторика» для верхних конечностей оборудованы системой снятия электроимпульсов с мышц. Эта технология позволяет управлять протезом на уровне рефлексов. Разработку уже сертифицировали.

Еще компания «Брейн Бит» разработала бесконтактный глюкометр. Теперь людям с сахарным диабетом, чтобы узнать уровень сахара, нужно только положить палец в ИК-прибор и он выдаст результат через несколько секунд. Для пользования разработкой нужно будет установить спецпрограмму. В критических для человека ситуациях спецсервер может отправить данные лечащему врачу.

Проект CaterWil разработал инвалидную коляску-трансформер. Она рассчитана на передвижение даже по лестницам и неровным поверхностям за счет поставленных «гусениц». Чтобы сменить режим на коляске, нужно нажать одну кнопку.

В отличие от аналогичных разработок данная коляска может преодолевать более высокие и более крутые ступени и справляться с разбитыми ступенями и препятствиями разной высоты. Также отечественная разработка стоит втрое дешевле французского аналога.