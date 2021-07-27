РИАМО - 27 июл. Участники первого турне проекта Golf in Russia из Санкт-Петербурга в Москву посетят Подмосковье. Тур «Жемчужины московского гольфа» пройдет с 1 по 4 августа, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Гости Подмосковья посетят музыкально-литературный фестиваль, посвященный Александру Блоку, в усадьбе Шахматово. Спортсмены познакомятся с подмосковными народными промыслами на примере экспонатов музея Жостовской фабрики, а также смогут сами поучаствовать в мастер-классах.

А еще для них организуют театрализованное чаепитие в купеческих традициях в музее фабрики «Коломенская пастила».

«В Московской области на сегодняшний день насчитывается 12 гольф-полей. В рамках турне гости знакомятся с гольфом или проводят игры в гольф-клубе, это совмещается с посещением усадеб, объектов культуры, предприятий народных промыслов региона», – отметил исполняющий обязанности министра правительства области по туризму Алексей Шимко.

Во время первого турне проекта спортсмены сразятся в 3 подмосковных гольф-клубах. Один из них – «Пестово» – расположен на берегу одноименного водохранилища, два – «Целеево» и «Форест Хиллс» – в Дмитровском округе.

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