РИАМО - 27 июл. Увеличилось число пунктов выдачи коробок «С заботой о здоровье» москвичам старше 65 лет, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Их дарят тем, кто вакцинируется с 23 июня по 1 октября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

С 26 июля подарок будут выдавать в центре вакцинации в «Гостином Дворе», а с 28 июля – в 119 пунктах на базе поликлиник.

Для получения коробки пенсионерам необходимо предъявить специальных сертификат, его дадут после вакцинации, а также паспорт, московский полис ОМС и сертификат о вакцинации.

В подарок включены вещи, полезные для поддержания иммунитета и соблюдения здорового образа жизни: витамины, аппарат для измерения артериального давления и пульса, косметика по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

Уточнить адреса пунктов выдачи подарков можно по телефону: 8(495)870-44-44.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- ВОЗ удалила «российский» штамм коронавируса из списка отслеживаемых мутаций. Штамм «эпсилон», зафиксированный в США, в июле также понизили в уровне опасности.

- Коронавирус выявлен у духовника патриарха Кирилла. Отец Илий чувствует себя удовлетворительно.

- Песков дал оценку борьбе с Covid‑19 в России:

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил Песков.

- Подмосковные врачи вылечили от Covid‑19 еще 1976 человек. Общее число выздоровевших достигло 307 306.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4912 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

- За сутки в России зарегистрировали 23 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 973 больных. В Москве - 2 623.

- В Минздраве РФ одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В исследовании будут участвовать 150 пациентов.

- Производитель фальшивых Covid‑сертификатов задержан в Москве. Мужчина признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тыс. рублей.

- Пандемия сохраняет высокий спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Всего на загородном рынке аренды в Московской области выставлено порядка 3 тыс. лотов.